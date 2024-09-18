В Киеве обнаружили лося, который бродил по улицам города: его вернули в дикую природу

Патрульные полицейские совместно со спасателями и другими службами обнаружили лося, который бродил по улицам Киева. Животному сделали успокаивающую инъекцию и успешно вернули в дикую природу, сообщили в патрульной полиции столицы, пишет УНН.

Детали

"В Киеве мы совместно со спасателями и коллегами из других подразделений полиции вернули в дикую природу лесного жителя", - рассказали патрульные в соцсетях.

"Утром в сети Интернет распространялось видео, где по улицам столицы бродил лось. Патрульные совместно со спасателями, коллегами из других подразделений полиции и представителями общественности прибыли на место, где и обнаружили животное", - отметили в патрульной полиции.

Пока зоозащитники укрощали величественного путешественника, как указано, патрульные совместно с коллегами ограничивали движение транспортных средств и прохожих.

"К счастью, животному удалось сделать успокаивающую инъекцию и уже через некоторое время мы вернули его в дикую природу", - указали патрульные.

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