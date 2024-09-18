В Киеве обнаружили лося, который бродил по улицам города: его вернули в дикую природу

ukenru
Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  15472 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  34501 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
  •  56464 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Эксклюзив
Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
  •  72367 просмотра

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

Эксклюзив
Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года
  •  84648 просмотра

Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Эксклюзив
Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
  •  100972 просмотра

Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

Эксклюзив
Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
  •  104765 просмотра

Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
  •  116112 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
17 сентября 2024, 12:05  •  124683 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  126535 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Николаевщине ППо ночью сбила четыре дрона Shahed

На Николаевщине ППо ночью сбила четыре дрона Shahed

  •  33887 просмотра
В Госдепе разделяют мнение посла США об ООН относительно действенности плана победы Украины

В Госдепе разделяют мнение посла США об ООН относительно действенности плана победы Украины

  •  31327 просмотра
россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет на атакованном складе в тревской области - ЦПД при СНБО

россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет на атакованном складе в тревской области - ЦПД при СНБО

  •  23119 просмотра
ВСУ получат новые улучшенные спальники: чем будут отличаться

ВСУ получат новые улучшенные спальники: чем будут отличаться

  •  27685 просмотра
В Украине хотят уменьшить гендерный разрыв в зарплатах на 5% до 2030 года: стартует информационная кампания

В Украине хотят уменьшить гендерный разрыв в зарплатах на 5% до 2030 года: стартует информационная кампания

  •  16292 просмотра
публикации
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  134590 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

17 сентября 2024, 10:52  •  133905 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

17 сентября 2024, 06:18  •  147627 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  213936 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  227558 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

  •  116637 просмотра
Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

  •  92860 просмотра
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

17 сентября 2024, 09:46  •  105200 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

17 сентября 2024, 03:07  •  108233 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

16 сентября 2024, 17:56  •  101349 просмотра
Актуальное
В Киеве обнаружили лося, который бродил по улицам города: его вернули в дикую природу

В Киеве обнаружили лося, который бродил по улицам города: его вернули в дикую природу

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 14:12  •  2971 просмотра

Read in English

Патрульные полицейские совместно со спасателями и другими службами обнаружили лося, который бродил по улицам Киева. Животному сделали успокаивающую инъекцию и успешно вернули в естественную среду.

Патрульные полицейские совместно со спасателями и другими службами обнаружили лося, который бродил по улицам Киева. Животному сделали успокаивающую инъекцию и успешно вернули в дикую природу, сообщили в патрульной полиции столицы, пишет УНН.

Детали

"В Киеве мы совместно со спасателями и коллегами из других подразделений полиции вернули в дикую природу лесного жителя", - рассказали патрульные в соцсетях.

"Утром в сети Интернет распространялось видео, где по улицам столицы бродил лось. Патрульные совместно со спасателями, коллегами из других подразделений полиции и представителями общественности прибыли на место, где и обнаружили животное", - отметили в патрульной полиции.

Пока зоозащитники укрощали величественного путешественника, как указано, патрульные совместно с коллегами ограничивали движение транспортных средств и прохожих.

"К счастью, животному удалось сделать успокаивающую инъекцию и уже через некоторое время мы вернули его в дикую природу", - указали патрульные.

Двоє сумчан постраждали від укусів кажанів13 сентября 2024, 07:45 • 12491 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
kievКиев