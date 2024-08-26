У Києві відновлено роботу обладнання водопостачання на правому березі
Київ • УНН
Енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі Києва. Протягом години тиск води в житлових будинках має вийти на оптимальні параметри.
У Києві відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри, передає УНН.
Енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці. Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри
Раніше повідомлялось, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.
На Львівщині зафіксовано влучання: львів'ян попередили про можливі перебої з водопостачанням26.08.24, 10:15 • 19296 переглядiв