В Киеве возобновлена работа оборудования водоснабжения на правом берегу
Киев • УНН
Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу Киева. В течение часа давление воды в жилых домах должно выйти на оптимальные параметры.
В Киеве возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, в течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры, передает УНН.
Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы. В течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры
Ранее сообщалось, что на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.
На Львівщині зафіксовано влучання: львів'ян попередили про можливі перебої з водопостачанням26 августа 2024, 07:15 • 13400 просмотров