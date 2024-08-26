В Киеве возобновлена работа оборудования водоснабжения на правом берегу

В Киеве возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, в течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры, передает УНН.

Энергетики и коммунальные службы возобновили работу оборудования водоснабжения на правом берегу столицы. В течение часа давление в жилых домах выйдет на оптимальные параметры - написал Кличко.

Ранее сообщалось, что на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.

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