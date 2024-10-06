У Києві та низці областей оголошена тривога, працює ППО
Київ • УНН
У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці працює протиповітряна оборона, жителів закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.
У столиці та низці регіонів оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою ворожих ударних безпілотників, у столиці працюють сили ППО. Про це повідомляє та КМВА, пише УНН.
Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!