В Киеве и ряде областей объявлена тревога, работает ПВО

В столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога в связи с угрозой вражеских ударных беспилотников, в столице работают силы ПВО. Об этом сообщает и КГВА, пишет УНН.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! - говорится в сообщении.