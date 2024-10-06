В Киеве и ряде областей объявлена тревога, работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице работает противовоздушная оборона, жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога в связи с угрозой вражеских ударных беспилотников, в столице работают силы ПВО. Об этом сообщает и КГВА, пишет УНН.
Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!