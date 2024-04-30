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У Києві сталася ДТП на Васильківській: ускладнено рух транспорту

У Києві сталася ДТП на Васильківській: ускладнено рух транспорту

Київ • УНН

 • 112763 перегляди

На перехресті вулиць Васильківської та Сумської у Києві через ДТП ускладнено рух транспорту в напрямку Васильківської площі.

На перехресті вулиць Васильківської та Сумської у Києві сталася ДТП, ускладнено рух транспорту в напрямку Васильківської площі, повідомила у вівторок патрульна поліція Києва, пише УНН.

Деталі

"У зв'язку з ДТП на перехресті вулиць Васильківської - Сумської, рух транспорту ускладнений у напрямку Васильківської площі", - повідомили у патрульній поліції у соцмережах.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

В Україні на чверть зросла кількість ДТП – поліція27.01.24, 04:52 • 33086 переглядiв

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