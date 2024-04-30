Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта
россияне утром дважды штурмовали остров Нестрига на Херсонщине, отступили с потерями
Курс валют на 30 апреля: доллар вырос на 6 копеек
В Одесской области объявили траур по жертвам ракетной атаки рф
Бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии - The Insider
"Не только защищают государственную границу": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пограничников
Армия рф с ночи ударила по Сумской области из минометов, артиллерии, РСЗО и дрона: 13 взрывов
Блинкен: как только рф продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там. Верю, что украинцы тоже будут
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
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Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта
На перекрестке улиц Васильковской и Сумской в Киеве из-за ДТП затруднено движение транспорта в направлении Васильковской площади.
россияне утром дважды штурмовали остров Нестрига на Херсонщине, отступили с потерями
Сегодня утром россияне совершили два неудачных штурма острова Нестрига в Херсонской области, после чего отступили с потерями.
Курс валют на 30 апреля: доллар вырос на 6 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6688 UAH/USD, девальвировав гривну на 6 копеек.
В Одесской области объявили траур по жертвам ракетной атаки рф
Пять человек погибли в результате российского ракетного обстрела Одессы, в связи с чем в Одесской области объявлен день траура.
Бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии - The Insider
По данным расследования, российская военная разведка координировала серию взрывов и отравлений в Европе с помощью семьи российских шпионов-нелегалов с чешским гражданством.
"Не только защищают государственную границу": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пограничников
Президент Зеленский поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником, высоко оценив их защиту государства и народа вместе с другими силовыми структурами и выразив убеждение, что вскоре они будут спокойно работать на всех суверенных границах.
Армия рф с ночи ударила по Сумской области из минометов, артиллерии, РСЗО и дрона: 13 взрывов
россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области из минометов, РСЗО, артиллерии и БПЛА, вызвав 13 взрывов.
Блинкен: как только рф продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там. Верю, что украинцы тоже будут
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что окончание российско-украинской войны в значительной степени зависит от готовности рф к переговорам, и как только россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США и Украина будут там.
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
Дело НАБУ против министра Николая Сольского выявило злоупотребления и отсутствие надлежащей документации на огромные земельные участки, на которые претендует Национальная академия аграрных наук.
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов погиб один житель, еще двое ранены
Один житель погиб и еще двое получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 29 апреля.