В Киеве произошло ДТП на Васильковской: затруднено движение транспорта

Блинкен: как только рф продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там. Верю, что украинцы тоже будут

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что окончание российско-украинской войны в значительной степени зависит от готовности рф к переговорам, и как только россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США и Украина будут там.