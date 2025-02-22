У Києві працює ППО, в центрі міста впали уламки
Київ • УНН
У Києві 22 лютого ввечері працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Уламки збитого БпЛА впали на території Ботанічного саду та в Печерському районі, постраждалих немає.
У столиці України в суботу, 22 лютого, ввечері працює протиповітряна (ППО) оборона по ворожих безпілотниках. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали мера Києва Віталія Кличка, керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, Київської міської військової адміністрації (КМВА), Повітряних сил ЗСУ.
Деталі
В суботу, 22 лютого, о 22:24 у Києві оголосили повітряну тривогу, невдовзі в місті пролунали вибухи.
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Про роботу протиповітряної оборони повідомили також в КМВА.
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Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожі ударні БпЛА в напрямку Києва з північного сходу.
О 23:20 керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Печерському районі впали уламки російського БпЛА на відкритій території.
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Пізніше Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка.
"Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає", - додав мер Києва.
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