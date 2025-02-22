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У Києві працює ППО, в центрі міста впали уламки

У Києві працює ППО, в центрі міста впали уламки

Київ • УНН

 • 39098 перегляди

У Києві 22 лютого ввечері працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Уламки збитого БпЛА впали на території Ботанічного саду та в Печерському районі, постраждалих немає.

У столиці України в суботу, 22 лютого, ввечері працює протиповітряна (ППО) оборона по ворожих безпілотниках. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали мера Києва Віталія Кличка, керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, Київської міської військової адміністрації (КМВА), Повітряних сил ЗСУ.

Деталі

В суботу, 22 лютого,  о 22:24 у Києві оголосили повітряну тривогу, невдовзі в місті пролунали вибухи.

У столиці гучно. Працюють сили ППО

- написав Віталій Кличко.

Про роботу протиповітряної оборони повідомили також в КМВА.

У Києві активно працює ППО. З міркувань безпеки наполегливо рекомендуємо перебувати в укриттях

- йдеться у дописі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ворожі ударні БпЛА в напрямку Києва з північного сходу.

О 23:20 керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Печерському районі впали уламки російського БпЛА на відкритій території.

Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд, обійшлося без постраждалих

- написав Тимур Ткаченко.

Пізніше Віталій Кличко повідомив, що уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка.

"Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає", - додав мер Києва.

Нагадаємо

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинув один чоловік. Ще дві жінки отримали поранення, одна з них у важкому стані.

Війська рф ударили по Костянтинівці: щонайменше 2 людини загинули і 4 поранені 22.02.25, 12:56 • 29000 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
vitalii-klychkoВіталій Кличко
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