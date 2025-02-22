В Киеве работает ПВО, в центре города упали обломки
Киев • УНН
В Киеве 22 февраля вечером работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам. Обломки сбитого БпЛА упали на территории Ботанического сада и в Печерском районе, пострадавших нет.
В столице Украины в субботу, 22 февраля, вечером работает противовоздушная (ПВО) оборона по вражеским беспилотникам. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы мэра Киева Виталия Кличко, руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, Киевской городской военной администрации (КГВА), Воздушных сил ВСУ.
Детали
В субботу, 22 февраля, в 22:24 в Киеве объявили воздушную тревогу, вскоре в городе прогремели взрывы.
О работе противовоздушной обороны сообщили также в КГВА.
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Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских ударных БпЛА в направлении Киева с северо-востока.
В 23:20 руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Печерском районе упали обломки российского БпЛА на открытой территории.
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Позже Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко.
"Экстренные службы работают на месте. Сейчас пострадавших нет", - добавил мэр Киева.
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