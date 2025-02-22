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В Киеве работает ПВО, в центре города упали обломки

Киев  •  УНН

 • 844 просмотра

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В Киеве 22 февраля вечером работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам. Обломки сбитого БпЛА упали на территории Ботанического сада и в Печерском районе, пострадавших нет.

В столице Украины в субботу, 22 февраля, вечером работает противовоздушная (ПВО) оборона по вражеским беспилотникам. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы мэра Киева Виталия Кличко, руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, Киевской городской военной администрации (КГВА), Воздушных сил ВСУ.

Детали

В субботу, 22 февраля,  в 22:24 в Киеве объявили воздушную тревогу, вскоре в городе прогремели взрывы.

О работе противовоздушной обороны сообщили также в КГВА.

В Киеве активно работает ПВО. Из соображений безопасности настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях

- говорится в заметке.

Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеских ударных БпЛА в направлении Киева с северо-востока.

В 23:20 руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Печерском районе упали обломки российского БпЛА на открытой территории.

Повреждены окна в нежилом здании рядом, обошлось без пострадавших

- написал Тимур Ткаченко.

Позже Виталий Кличко сообщил, что обломки вражеского БпЛА обнаружили на территории Национального ботанического сада имени Н. Гришко.

"Экстренные службы работают на месте. Сейчас пострадавших нет", - добавил мэр Киева.

Напомним

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Войска рф ударили по Константиновке: по меньшей мере 2 человека погибли и 4 ранены22.02.25, 12:56 • 23527 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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