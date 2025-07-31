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У Києві після нічної атаки рф перекрили рух низкою вулиць

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У Києві 31 липня після російської атаки перекрито рух низкою вулиць. Поліція закликає врахувати це при плануванні маршрутів.

У Києві після нічної атаки рф перекрили рух низкою вулиць

У столиці рух низкою вулиць перекрили після російської комбінованої атаки уночі 31 липня. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Telegram, пише УНН.

Деталі

 Наразі рух транспорту перекритий:

  • вулицею Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);
    • провулком Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волинською);
      • вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);
        • вулицею Пост-Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);
          • вулицею Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);
            • вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

              Поліція закликає мешканців врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.

              Нагадаємо

              Внаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, 48 постраждалих. Зруйновано під'їзд житлового будинку, тривають рятувальні роботи.

              Ольга Розгон

              ВійнаКиїв
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