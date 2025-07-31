В Киеве после ночной атаки РФ перекрыли движение по ряду улиц
Киев • УНН
В Киеве 31 июля после российской атаки перекрыто движение по ряду улиц. Полиция призывает учесть это при планировании маршрутов.
В столице движение по ряду улиц перекрыли после российской комбинированной атаки ночью 31 июля. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.
Детали
Сейчас движение транспорта перекрыто:
- по улице Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
- по переулку Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волынской);
- по улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);
- по улице Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);
- по улице Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);
- по улице Волновасской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).
Полиция призывает жителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.
Напомним
В результате ночной атаки на Киев погиб один человек, 48 пострадавших. Разрушен подъезд жилого дома, продолжаются спасательные работы.