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В Киеве после ночной атаки РФ перекрыли движение по ряду улиц

Киев • УНН

 • 148 просмотра

В Киеве 31 июля после российской атаки перекрыто движение по ряду улиц. Полиция призывает учесть это при планировании маршрутов.

В Киеве после ночной атаки РФ перекрыли движение по ряду улиц

В столице движение по ряду улиц перекрыли после российской комбинированной атаки ночью 31 июля. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram, пишет УНН.

Детали

 Сейчас движение транспорта перекрыто:

  • по улице Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
    • по переулку Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волынской);
      • по улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);
        • по улице Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);
          • по улице Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);
            • по улице Волновасской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).

              Полиция призывает жителей учесть эту информацию при планировании своих маршрутов.

              Напомним

              В результате ночной атаки на Киев погиб один человек, 48 пострадавших. Разрушен подъезд жилого дома, продолжаются спасательные работы.

              Ольга Розгон

              ВойнаКиев
              Киев