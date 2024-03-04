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У Києві під час затримання один з підозрюваних погрожував підірвати гранатою оперативників - поліція

Київ • УНН

 • 76228 перегляди

Один з підозрюваних погрожував поліцейським гранатою під час затримання за пограбування в Києві.

У Києві під час затримання один з підозрюваних погрожував підірвати гранатою оперативників - поліція

Під час затримання серійних квартирників у Києві один з підозрюваних погрожував підірвати гранатою оперативників, повідомили у ГУНП у Києві у понеділок, пише УНН.

Деталі

Під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку столичного главку та Дарницького управління поліції викрили двох місцевих жителів у вчиненні крадіжки із зоомагазину.

За інформацією очільника поліції Києва Дмитра Шумейка, спільники за допомогою лома відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин. З його слів, надалі порушники погрузили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції.

"36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце. Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників карного розшуку боєприпас було перехоплено та розряджено, а зловмисника затримано", - повідомив Шумейко.

Під час обшуку в автівці підозрюваних поліцейські вилучили викрадене майно та інші речові докази, зазначили у поліції.

Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. "Встановлено, що спільники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, крім того, один з них обвинувачується у вчиненні квартирних крадіжок, та його справа наразі слухається в суді", - вказали у поліції.

"За процесуального керівництва окружної прокуратури ми повідомили фігурантам про підозру за частиною четвертою статті 185 - крадіжка, поєднана із проникненням та вчинена в умовах воєнного стану. Крім того, порушнику, який погрожував поліцейським гранатою, повідомлено про підозру за частиною першою статті 263 - незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, та за статтею 348 - посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція найбільшого покарання передбачає довічне позбавлення волі", - додав Шумейко.

У Миколаєві п’яний чоловік підірвав гранату у власній квартирі, йому загрожує до 7 років ув'язнення13.02.24, 11:16 • 30742 перегляди

Юлія Шрамко

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