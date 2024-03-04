В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция
Киев • УНН
Один из подозреваемых угрожал полицейским гранатой во время задержания за ограбление в Киеве.
Во время задержания серийных квартирников в Киеве один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.
Детали
Во время реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска столичного главка и Дарницкого управления полиции разоблачили двух местных жителей в совершении кражи из зоомагазина.
По информации главы полиции Киева Дмитрия Шумейко, сообщники с помощью лома открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего похитили ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных. По его словам, в дальнейшем нарушители погрузили похищенное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции.
"36-летнего водителя задержали возле машины, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников уголовного розыска боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан", - сообщил Шумейко.
Во время обыска в машине подозреваемых полицейские изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства, отметили в полиции.
Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. "Установлено, что сообщники ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кроме того, один из них обвиняется в совершении квартирных краж, и его дело сейчас слушается в суде", - указали в полиции.
"При процессуальном руководстве окружной прокуратуры мы сообщили фигурантам о подозрении по части четвертой статьи 185 - кража, соединенная с проникновением и совершенная в условиях военного положения. Кроме того, нарушителю, который угрожал полицейским гранатой, сообщено о подозрении по части первой статьи 263 - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами, и по статье 348 - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция наибольшего наказания предусматривает пожизненное лишение свободы", - добавил Шумейко.
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