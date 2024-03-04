В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  190521 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  254388 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  222254 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  248372 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  262768 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  205545 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  178243 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  169083 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  180778 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  173328 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция

В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 06:59  •  12625 просмотра

Read in English

Один из подозреваемых угрожал полицейским гранатой во время задержания за ограбление в Киеве.

Во время задержания серийных квартирников в Киеве один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Детали

Во время реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска столичного главка и Дарницкого управления полиции разоблачили двух местных жителей в совершении кражи из зоомагазина.

По информации главы полиции Киева Дмитрия Шумейко, сообщники с помощью лома открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего похитили ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных. По его словам, в дальнейшем нарушители погрузили похищенное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции.

"36-летнего водителя задержали возле машины, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников уголовного розыска боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан", - сообщил Шумейко.

Во время обыска в машине подозреваемых полицейские изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства, отметили в полиции.

Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. "Установлено, что сообщники ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кроме того, один из них обвиняется в совершении квартирных краж, и его дело сейчас слушается в суде", - указали в полиции.

"При процессуальном руководстве окружной прокуратуры мы сообщили фигурантам о подозрении по части четвертой статьи 185 - кража, соединенная с проникновением и совершенная в условиях военного положения. Кроме того, нарушителю, который угрожал полицейским гранатой, сообщено о подозрении по части первой статьи 263 - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами, и по статье 348 - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция наибольшего наказания предусматривает пожизненное лишение свободы", - добавил Шумейко.

В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения13 февраля 2024, 09:16 • 29356 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
kievКиев
У Києві під час затримання один з підозрюваних погрожував підірвати гранатою оперативників - поліція
In Kyiv one of the suspects threatened to blow up operatives with a grenade during detention - police
Новости по теме

В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция

Один из подозреваемых угрожал полицейским гранатой во время задержания за ограбление в Киеве.

Киев •   •  12625 просмотра
В Киеве во время задержания один из подозреваемых угрожал взорвать гранатой оперативников - полиция

По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА

В течение недели враг 78 раз обстрелял 20 пограничных населенных пунктов Черниговской области, зафиксировано 427 взрывов и 9 авиаударов с применением беспилотников.

Война •   •  15430 просмотра
По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА

Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов

российские военные ночью и утром 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксировано 15 взрывов.

Война •   •  16292 просмотра
Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов

Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА

За минувшие сутки российские войска ранили 19 жителей Донецкой области: 16 - в Курахово и 3 - в Покровске.

Война •   •  15674 просмотра
Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА

ГУР взломало серверы минобороны россии и получило секретные документы

Украинская разведка взломала серверы министерства обороны россии и получила секретные документы, которые подробно описывают военные структуры и личный состав.

Война •   •  16211 просмотра
ГУР взломало серверы минобороны россии и получило секретные документы

россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА

Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россии, которая также нанесла авиаудары, повредив здания и инфраструктуру.

Война •   •  16055 просмотра
россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА

Враг нанес ракетный удар баллистикой в Николаевской области, есть повреждения - ОВА

Российские войска обстреляли Очаков и повредили баллистической ракетой здание, но обошлось без жертв.

Война •   •  20582 просмотра
Враг нанес ракетный удар баллистикой в Николаевской области, есть повреждения - ОВА

На Херсонщине из-за российской агрессии погиб один человек

Один человек погиб в Херсонской области после обстрела российскими войсками 16 населенных пунктов.

Война •   •  21624 просмотра
На Херсонщине из-за российской агрессии погиб один человек

В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту - СМИ

Взрыв повредил железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области России 4 марта, нарушив движение поездов, пока власти проводят расследование.

Война •   •  33270 просмотра
В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту - СМИ

Еще плюс 1150 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 417 950 человек личного состава и 6648 танков.

Война •   •  31930 просмотра
Еще плюс 1150 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага