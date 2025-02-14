У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет
Київ • УНН
В столиці України оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Повітряні Сили поінформували щодо загрози застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.
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