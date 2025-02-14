У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Додамо

Повітряні Сили поінформували щодо загрози застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.

У Києві чутно вибухи після попередження про рух БпЛА