У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу, населення закликають прямувати до укриттів. Повітряні Сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітряні Сили поінформували щодо загрози застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.