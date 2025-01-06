У Києві невідомий намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності: за справу взялася поліція

У центрі Києва намагалися пошкодити прапорці, які встановлюють загиблим військовим, на Майдані Незалежності, поліція встановлює особу порушника, повідомили у ГУНП у Києві у понеділок, пише УНН.

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"Відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж", - вказали у поліції.

Зазначена інформація, як повідомляється, зареєстрована Шевченківським управлінням поліції.

"Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи порушника та його затримання", - зазначили у поліції.

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