У Києві невідомий намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності: за справу взялася поліція
Київ • УНН
На Майдані Незалежності невідомий чоловік облив рідиною для розпалювання прапорці, встановлені загиблим військовим. Поліція проводить розслідування та встановлює особу порушника.
У центрі Києва намагалися пошкодити прапорці, які встановлюють загиблим військовим, на Майдані Незалежності, поліція встановлює особу порушника, повідомили у ГУНП у Києві у понеділок, пише УНН.
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"Відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж", - вказали у поліції.
Зазначена інформація, як повідомляється, зареєстрована Шевченківським управлінням поліції.
"Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи порушника та його затримання", - зазначили у поліції.
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