В Киеве неизвестный пытался повредить флажки на Майдане Независимости: за дело взялась полиция

В центре Киева пытались повредить флажки, которые устанавливают погибшим военным, на Майдане Независимости, полиция устанавливает личность нарушителя, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, которые устанавливают погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя и пытается их поджечь, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей», - указали в полиции.

Указанная информация, как сообщается, зарегистрирована Шевченковским управлением полиции.

«Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержанию», - отметили в полиции.

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