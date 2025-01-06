В Киеве неизвестный пытался повредить флажки на Майдане Независимости: за дело взялась полиция
Киев • УНН
На Майдане Независимости неизвестный мужчина облил жидкостью для разжигания флажки, установленные погибшим военным. Полиция проводит расследование и устанавливает личность нарушителя.
В центре Киева пытались повредить флажки, которые устанавливают погибшим военным, на Майдане Независимости, полиция устанавливает личность нарушителя, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, которые устанавливают погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя и пытается их поджечь, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей», - указали в полиции.
Указанная информация, как сообщается, зарегистрирована Шевченковским управлением полиции.
«Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержанию», - отметили в полиции.
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