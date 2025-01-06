В Киеве неизвестный пытался повредить флажки на Майдане Независимости: за дело взялась полиция

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 146438 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 339167 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 294011 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 409413 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 209339 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 180703 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 140645 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 122558 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 134836 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 163491 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Налоговая реформа и открытость для бизнеса: Зеленский очертил планы для восстановления Украины

Налоговая реформа и открытость для бизнеса: Зеленский очертил планы для восстановления Украины

 • 89239 просмотра
Зеленский объяснил, почему олигархи или Ермак не могут им управлять

Зеленский объяснил, почему олигархи или Ермак не могут им управлять

 • 101696 просмотра
Это очень наивно: Зеленский о мыслях, что путин хочет закончить войну

Это очень наивно: Зеленский о мыслях, что путин хочет закончить войну

 • 104368 просмотра
Обстрел повредил железную дорогу на Киевщине: что происходит с движением поездов

Обстрел повредил железную дорогу на Киевщине: что происходит с движением поездов

05:08 • 63175 просмотра
"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"

"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"

06:36 • 34836 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 162554 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 339167 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 175293 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 409413 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 241360 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

Зендая появилась на "Золотом глобусе" с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце

07:03 • 18199 просмотра
"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"

"Эмилия Перес" и "Бруталист" триумфовали на "Золотом глобусе-2025"

06:36 • 34836 просмотра
Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

 • 77491 просмотра
Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

 • 68191 просмотра
«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

 • 88308 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Киеве неизвестный пытался повредить флажки на Майдане Независимости: за дело взялась полиция

В Киеве неизвестный пытался повредить флажки на Майдане Независимости: за дело взялась полиция

Киев  •  УНН

 • 3251 просмотра

Read in English

На Майдане Независимости неизвестный мужчина облил жидкостью для разжигания флажки, установленные погибшим военным. Полиция проводит расследование и устанавливает личность нарушителя.

В центре Киева пытались повредить флажки, которые устанавливают погибшим военным, на Майдане Независимости, полиция устанавливает личность нарушителя, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, которые устанавливают погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя и пытается их поджечь, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей», - указали в полиции.

Указанная информация, как сообщается, зарегистрирована Шевченковским управлением полиции.

«Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержанию», - отметили в полиции.

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: суд рассмотрит принудительное лечение подозреваемой13 нояб. 2024, 14:45 • 17641 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
kievКиев