У Києві двоє чоловіків викрали лікаря заради викупу в 2 млн доларів: одного знайшли, іншого - ще шукають
Київ • УНН
Двоє чоловіків викрали кардіохірурга в Києві заради викупу в 2 мільйони доларів, вкололи йому невідому речовину і вкрали у нього 15 000 гривень.
Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які викрали в Києві лікаря-кардіохірурга заради викупу у 2 млн доларів США. Про це повідомила прес-служба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам, які викрали лікаря-кардіохірурга. Їм інкриміновано незаконне позбавлення волі та викрадення людини, грабіж і вимагання (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України)
За даними слідства, підозрювані домовились про викрадення медика заради викупу. Коли потерпілий проходив повз будинок у Києві, до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли чоловіки.
Один із них представився працівником правоохоронних органів. В подальшому, підозрювані змусили потерпілого сісти в автівку, одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину.
Лікарю сказали, що це "отрута". Після цього вимагали у нього 2 млн доларів США за надання "протиотрути". Зрозумівши, що таких грошей у чоловіка немає, вони обшукали його та забрали 15 000 грн, які були в сумці.
Потім викрадачі висадили лікаря з машини на Совських ставках у Києві та зникли.
Правоохоронці затримали одного із чоловіків. Наразі Солом’янський районний суд міста Києва обрав йому безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.
Стосовно іншого, як повідомляється, вживаються заходи щодо встановлення його місця перебування та обрання запобіжного заходу.
Вчительці столичної школи повідомили про підозру у колабораціонізмі 13.06.24, 13:22 • 30458 переглядiв