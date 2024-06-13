Киев • УНН
Двое мужчин похитили кардиохирурга в Киеве ради выкупа в 2 миллиона долларов, вкололи ему неизвестное вещество и украли у него 15 000 гривен.
Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые похитили в Киеве врача-кардиохирурга ради выкупа в 2 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачены и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые похитили врача-кардиохирурга. Им инкриминируется незаконное лишение свободы и похищение человека, грабеж и вымогательство (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 УК Украины)
По данным следствия, подозреваемые договорились о похищении медика ради выкупа. Когда потерпевший проходил мимо дома в Киеве, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли мужчины.
Один из них представился работником правоохранительных органов. В дальнейшем, подозреваемые заставили потерпевшего сесть в машину, надели ему на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество.
Врачу сказали, что это "яд". После этого требовали у него 2 млн долларов США за предоставление "противоядия". Поняв, что таких денег у мужчины нет, они обыскали его и забрали 15 000 грн, которые были в сумке.
Затем похитители высадили врача из машины на Совских прудах в Киеве и скрылись.
Правоохранители задержали одного из мужчин. Сейчас Соломенский районный суд города Киева избрал ему безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.
В отношении другого, как сообщается, принимаются меры по установлению его места пребывания и избрания меры пресечения.
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