Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые похитили в Киеве врача-кардиохирурга ради выкупа в 2 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачены и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые похитили врача-кардиохирурга. Им инкриминируется незаконное лишение свободы и похищение человека, грабеж и вымогательство (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые договорились о похищении медика ради выкупа. Когда потерпевший проходил мимо дома в Киеве, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли мужчины.

Один из них представился работником правоохранительных органов. В дальнейшем, подозреваемые заставили потерпевшего сесть в машину, надели ему на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество.

Врачу сказали, что это "яд". После этого требовали у него 2 млн долларов США за предоставление "противоядия". Поняв, что таких денег у мужчины нет, они обыскали его и забрали 15 000 грн, которые были в сумке.

Затем похитители высадили врача из машины на Совских прудах в Киеве и скрылись.

Правоохранители задержали одного из мужчин. Сейчас Соломенский районный суд города Киева избрал ему безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.

В отношении другого, как сообщается, принимаются меры по установлению его места пребывания и избрания меры пресечения.

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