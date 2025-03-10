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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві доручили заборонити евакуацію авто під час повітряної тривоги: що варто знати

Київ • УНН

 • 30814 перегляди

Начальник КМВА Тимур Ткаченко заборонив евакуацію приватних автомобілів під час повітряної тривоги в Києві. Виняток - якщо транспорт перешкоджає руху спецтехніки та швидкої допомоги.

У Києві доручили заборонити евакуацію авто під час повітряної тривоги: що варто знати

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко направив доручення до міської влади заборонити евакуацію автомобілів під час повітряної тривоги у Києві. Про це Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

"Як анонсував раніше - дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги", - написав Ткаченко.

Ткаченко доручив "з метою забезпечення безпеки громадян під час дії повітряної тривог у місті Києві вжити заходів щодо припинення тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування Департаменту територіального контролю Києва під час оголошених у встановленому порядку повітряних тривог".

У документі вказується, що евакуйовувати автівки під час тривог можна буде, якщо вони перешкоджатимуть руху рятувальної, спеціальної, військової техніки, а також машин швидкої допомоги.

Заборонити евакуацію авто планується на період воєнного стану. Доручення направлено заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтину Усову та Департаменту територіального контролю міста Києва Михайлу Буділову.

Нагадаємо

Цього тижня у Києві мали розглянути питання руху громадського транспорту та роботи мостів під час повітряних тривог. Також мали обговорити евакуацію приватного транспорту, перепустки та знесення кіосків біля метро.

Павло Башинський

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