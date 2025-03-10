В Киеве поручили запретить эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги: что стоит знать
Киев • УНН
Начальник КГВА Тимур Ткаченко запретил эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги в Киеве. Исключение - если транспорт мешает движению спецтехники и скорой помощи.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко направил поручение в городские власти запретить эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги в Киеве. Об этом Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
"Как анонсировал ранее - дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных автомобилей во время воздушной тревоги", - написал Ткаченко.
Ткаченко поручил "в целях обеспечения безопасности граждан во время действия воздушных тревог в городе Киеве принять меры по прекращению временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке Департамента территориального контроля Киева во время объявленных в установленном порядке воздушных тревог".
В документе указывается, что эвакуировать автомобили во время тревог можно будет, если они будут мешать движению спасательной, специальной, военной техники, а также машин скорой помощи.
Запретить эвакуацию автомобилей планируется на период военного положения. Поручение направлено заместителю главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константину Усову и Департаменту территориального контроля города Киева Михаилу Будилову.
Напоминаем
На этой неделе в Киеве должны были рассмотреть вопрос движения общественного транспорта и работы мостов во время воздушных тревог. Также должны были обсудить эвакуацию частного транспорта, пропуска и снос киосков у метро.