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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський
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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

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The Guardian

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"Сильніші разом": діти з футбольної секції, яку підтримує Favbet Foundation, взяли участь у фестивалі до Дня Європи

Київ • УНН

 • 452 перегляди

В Деснянському районі Києва відбувся фестиваль футболу — фізкультурно-оздоровчий захід, присвячений Дню Європи. Спортивне свято стало майданчиком для єднання, розвитку та популяризації європейських цінностей серед молоді.

"Сильніші разом": діти з футбольної секції, яку підтримує Favbet Foundation, взяли участь у фестивалі до Дня Європи

На поле вийшли юні вихованці ФК "Вигурівщина". що тренуються за підтримки Favbet Foundation, а також гравці ФК "Троєщина", КДЮСШ-14, ДЮФК "Титан", ФК "Столиця" та КДЮСШ "Ніка".

Футбольні матчі проходили у дружній атмосфері: без турнірного тиску, без фінальних таблиць, але з максимальною самовіддачею, підтримкою з трибун та щирими емоціями. Учасники продемонстрували не лише спортивні навички, а й високий рівень командної гри та взаємоповаги.

"Спорт не лише сприяє фізичному розвитку, а й допомагає дітям адаптуватися до нових умов та боротися зі стресом. Навіть у ці часи наші діти повинні мати можливість з впевненістю дивитись у майбутнє", — зазначив президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Після матчів на учасників чекала динамічна конкурсна програма, що подарувала ще більше емоцій та командного драйву. У змаганні з жонглювання м’яча взяли участь як юні гравці, так і їхні тренери. Вікторина "Футбольна Європа" випробувала знання учасників про провідні європейські клуби, гравців і турніри. А в яскравому фіналі відбувся Crossbar Challenge, де гравці мали влучити в перекладину воріт.

"Спорт має реальний вплив на розвиток дітей і підлітків, і такі фестивалі — важливі події для формування здорового, активного покоління. Для Favbet Foundation підтримка дитячо-юнацького футболу є частиною нашої постійної роботи. Ми прагнемо бути надійним партнером для дітей, які тренуються, мріють і розвиваються", — зазначили у Favbet Foundation.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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