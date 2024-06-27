У Києві чоловіка витягли з-під вагона метро: у ДСНС кажуть, у нього шок, але ампутації ніг не було
Київ • УНН
Об 11: 57 з-під вагона метро був врятований чоловік без травматичної ампутації нижніх кінцівок і переданий працівникам швидкої допомоги в шоковому стані.
У Києві з-під вагона метро врятували чоловіка, який впав під поїзд сьогодні вранці, обійшлося без травматичної ампутації нижніх кінцівок, постраждалого передали працівникам швидкої допомоги в шоковому стані, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"Об 11:57 деблоковано потерпілого з-під вагона метро. В шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок. Потерпілого передано працівникам швидкої", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
27 червня вранці на колію під прибуваючий потяг на станції метро "Університет" у Києві потрапила людина. Як виявилося, на станції метро на колії під першим вагоном потяга знаходився чоловік із затиснутими ногами. Рятувальники зайнялися деблокуванням чоловіка.
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