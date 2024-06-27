В Киеве мужчину вытащили из-под вагона метро: в ГСЧС говорят, у него шок, ампутации ног не было
Киев • УНН
В 11: 57 из-под вагона метро был спасен мужчина без травматической ампутации нижних конечностей и передан работникам скорой помощи в шоковом состоянии.
В Киеве из-под вагона метро спасли мужчину, который упал под поезд сегодня утром, обошлось без травматической ампутации нижних конечностей, пострадавшего передали работникам скорой помощи в шоковом состоянии, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"В 11: 57 деблокирован пострадавший из-под вагона метро. В шоковом состоянии, без травматической ампутации нижних конечностей пострадавшего передано работникам скорой", - говорится в сообщении.
Напомним
27 июня утром на колею под прибывающий поезд на станции метро "Университет" в Киеве попал человек. Как оказалось, на станции метро на пути под первым вагоном поезда находился мужчина с зажатыми ногами. Спасатели занялись деблокированием мужчины.
В Киеве после падения мужчины под поезд новые изменения в работе "красной" ветки метро: что известно27 июня 2024, 09:01 • 6735 просмотров