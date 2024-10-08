У Києві чоловік щосили вдарив пуделя ногою по голові, отримав підозру - поліція
Київ • УНН
У Києві чоловік сильно вдарив ногою по голові дружелюбного пуделя, який хотів до нього підбігти. 51-річному кривднику повідомлено про підозру за жорстоке поводження з тваринами.
У Києві повідомили про підозру чоловіку, який щосили вдарив пуделя ногою по голові, повідомили у ГУНП у столиці у вівторок, пише УНН.
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Повідомлення про жорстоке поводження з твариною поліцейські отримали від місцевої жительки.
"Жінка розповіла, що знаходилась разом із своїм домашнім улюбленцем біля поштового відділення, як в цей час з нього вийшов чоловік і пішов в її сторону. Песик заявниці хотів підбігти до перехожого, оскільки дуже дружелюбний та любить, щоб його погладили. На такі дії чоловік відреагував агресивно та щосили вдарив ногою собаці по голові", - повідомили у поліції Києва у Telegram.
Внаслідок удару тварина, як зазначається, отримала тілесні ушкодження у вигляді забоїв та травми м’яких тканин. Поліцейські розшукали порушника - ним виявися 51-річний киянин.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 299 ККУ - жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.
На Буковині застрелили двох собак: поліція розслідує жорстоке поводження із тваринами04.10.24, 16:50 • 14512 переглядiв