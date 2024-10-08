В Киеве мужчина изо всех сил ударил пуделя ногой по голове, получил подозрение - полиция

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который изо всех сил ударил пуделя ногой по голове, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

Сообщение о жестоком обращении с животным полицейские получили от местной жительницы.

«Женщина рассказала, что находилась вместе со своим домашним любимцем возле почтового отделения, как в это время из него вышел мужчина и пошел в ее сторону. Песик заявительницы хотел подбежать к прохожему, поскольку очень дружелюбный и любит, чтобы его погладили. На такие действия мужчина отреагировал агрессивно и изо всех сил ударил ногой собаке по голове», - сообщили в полиции Киева в Telegram.

В результате удара животное, как отмечается, получило телесные повреждения в виде ушибов и травмы мягких тканей. Полицейские разыскали нарушителя - им оказался 51-летний киевлянин.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 299 УКУ - жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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