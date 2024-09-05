У Києві через тривогу в понад 9 годин величезні затори на дорогах, ускладнений рух метро
Київ • УНН
Після 9-годинної повітряної тривоги у Києві утворилися великі затори та черги до транспорту. У метро ускладнений рух, інтервали між поїздами збільшилися до 9-10 хвилин на всіх лініях.
В столиці після завершення повітряної тривоги, яка тривала більше ніж 9 годин утворилися великі затори на дорогах, довгі черги до громадського транспорту. Також ускладнених рух метро. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМДА, "Суспільне" та відео з соцмереж.
Як повідомляється, після тривоги у столичному метро ускладений рух. За інформацією КМДА, інтервали між поїздами орієнтовно складають:
- "червона" лінія – 9-10 хвилин.
- "синя" лінія – 10 хвилин;
- "зелена" лінія – 10 хвилин.
Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години, додали в КМДА.
В столичних пабліках поширюють відео із "забитим" людьми метро.
Зокрема, на метро "Позняки" люди стоять навіть на сходах - не можуть спуститися на перон.
З "Харківської" поїзд вже приходить переповнений.
Також у Києві - великі затори на дорогах.
В пабліках опублікували відео черги на "Лісовій", щоб доїхати на правий берег.
Доповнення
Російські дрони атакували Київ та інші регіони України протягом ночі. Усі безпілотники, що загрожували столиці, були знешкоджені, обійшлося без жертв і руйнувань.