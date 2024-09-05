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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 06:27  •  8850 просмотра

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После 9-часовой воздушной тревоги в Киеве образовались большие пробки и очереди к транспорту. В метро затруднено движение, интервалы между поездами увеличились до 9-10 минут на всех линиях.

В столице после завершения воздушной тревоги, которая длилась более 9 часов образовались большие пробки на дорогах, длинные очереди к общественному транспорту. Также затруднено движение метро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА, "Суспільне" и видео из соцсетей.

Как сообщается, после тревоги в столичном метро уложено движение. По информации КГГА, интервалы между поездами ориентировочно составляют:

  •  «красная» линия - 9-10 минут. 
  •  «синяя» линия - 10 минут;
  •  «зеленая» линия - 10 минут.

В целом для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа, добавили в КГГА.

В столичных пабликах распространяют видео с "забитым" людьми метро.

В частности,  на метро "Позняки" люди стоят даже на лестнице - не могут спуститься на перрон.

С "Харьковской" поезд уже приходит переполненный.

Также в Киеве - большие пробки на дорогах.

В пабликах опубликовали видео очереди на "Лесной", чтобы доехать на правый берег.

Дополнение 

Российские дроны атаковали Киев и другие регионы Украины в течение ночи. Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены, обошлось без жертв и разрушений.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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