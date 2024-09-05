В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро
Киев • УНН
После 9-часовой воздушной тревоги в Киеве образовались большие пробки и очереди к транспорту. В метро затруднено движение, интервалы между поездами увеличились до 9-10 минут на всех линиях.
В столице после завершения воздушной тревоги, которая длилась более 9 часов образовались большие пробки на дорогах, длинные очереди к общественному транспорту. Также затруднено движение метро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА, "Суспільне" и видео из соцсетей.
Как сообщается, после тревоги в столичном метро уложено движение. По информации КГГА, интервалы между поездами ориентировочно составляют:
- «красная» линия - 9-10 минут.
- «синяя» линия - 10 минут;
- «зеленая» линия - 10 минут.
В целом для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа, добавили в КГГА.
В столичных пабликах распространяют видео с "забитым" людьми метро.
В частности, на метро "Позняки" люди стоят даже на лестнице - не могут спуститься на перрон.
С "Харьковской" поезд уже приходит переполненный.
Также в Киеве - большие пробки на дорогах.
В пабликах опубликовали видео очереди на "Лесной", чтобы доехать на правый берег.
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