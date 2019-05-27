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У КСУ розповіли про стан розгляду подання нардепів щодо розпуску парламенту

У КСУ розповіли про стан розгляду подання нардепів щодо розпуску парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту знаходиться на розгляді у Секретаріаті Конституційного суду України, визначається суддя-доповідач. Про це УНН повідомили у прес-службі КСУ.

"Наразі подання нардепів (щодо розпуску парламенту – ред.) знаходиться на розгляді у Секретаріаті Конституційного суду, далі буде визначатися суддя-доповідач та передаватися на розгляд колегії", - зазначили у прес-службі.

Як повідомили у КСУ, відповідно до регламенту суду, суддя-доповідач у справі вивчає звернення до суду у 20-денний строк з дня визначення його суддею-доповідачем у справі. Протягом вказаного строку суддя-доповідач має передати на розгляд колегії ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.

Нагадаємо, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. 

Указ про розпуск Ради набув чинності 23 травня.

Як повідомляв УНН, до Конституційного суду України надійшло подання нардепів щодо розпуску парламенту.

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