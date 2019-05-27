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6 марта, 19:19 • 137500 просмотра

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В КСУ рассказали о состоянии рассмотрения представления нардепов о роспуске парламента

В КСУ рассказали о состоянии рассмотрения представления нардепов о роспуске парламента

Киев  •  УНН

 • 27430 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента находится на рассмотрении в Секретариате Конституционного суда Украины, определяется судья-докладчик. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КСУ.

"Сейчас представление нардепов (о роспуске парламента - ред.) находится на рассмотрении в Секретариате Конституционного суда, дальше будет определяться судья-докладчик и передаваться на рассмотрение коллегии", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в КСУ, согласно регламенту суда, судья-докладчик по делу изучает обращение в суд в 20-дневный срок со дня определения его судьей-докладчиком по делу. В течение указанного срока судья-докладчик должен передать на рассмотрение коллегии решение об открытии конституционного производства по делу или об отказе в открытии конституционного производства по делу.

Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных выборов.

Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.

Как сообщал УНН, в Конституционный суд Украины поступило представление нардепов о роспуске парламента.

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