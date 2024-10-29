У Кривому Розі завтра День жалоби
Київ • УНН
30 жовтня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за загиблими від російських обстрілів. Внаслідок нічного обстрілу загинула одна людина, 14 осіб постраждали.
Завтра, 30 жовтня, у Кривому Розі оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв російських ударів, повідомив у вівторок голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Завтра у Кривому Розі буде оголошено день жалоби. Співчуття рідним та близьким... Окупантам ніколи не буде прощення за цей та інші злочини
Доповнення
Внаслідок нічного ракетного обстрілу Кривого Рогу загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до 14.