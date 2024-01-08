У Кривому Розі та районі через атаку рф є загибла та поранений, пошкоджено ТЦ, у Новомосковську 24 постраждалих - ОВА
Київ • УНН
Ракетні удари по Кривому Рогу та району, а також по Новомосковську призвели до поранень, загибелі людей та матеріальних збитків.
У Кривому Розі внаслідок ворожої ракетної атаки поранено людину, пошкоджено ТЦ. "Приліт" був і в Криворізькому районі, є жертва. Новомосковськ також зазнав ворожого удару - відомо про 24 постраждалих, 5 з них - діти. Про це повідомив у понеділок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Оскаженілий ворог знову бив по мирних. Скерував на людей ракети. Поцілив по Кривому Рогу. Пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення
З його слів, постраждалий - у задовільному стані.
Ліквідують наслідки атаки і у Лозуватській громаді Криворізького району. Там також "приліт". Загинула 62-річна жінка
За даними голови ОВА, у районі зруйновано приватну оселю.
Дісталося й Новомосковську. (...) У місті, попередньо, 24 постраждалих. З них п'ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. Та дівчата 11, 16 та 17 років. Усі у лікарні в стані середньої тяжкості
З його слів, у місті виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто.
Інформація уточнюється, додав він.
Вілкул повідомив про ворожу ракетну атаку на Кривий Ріг08.01.24, 08:08 • 178697 переглядiв