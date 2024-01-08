В Кривом Роге и районе из-за атаки рф есть погибшая и раненый, поврежден ТЦ, в Новомосковске 24 пострадавших - ОВА

В Кривом Роге в результате вражеской ракетной атаки ранен человек, поврежден ТЦ. "Прилет" был и в Криворожском районе, есть жертва. Новомосковск также подвергся вражескому удару - известно о 24 пострадавших, 5 из них - дети. Об этом сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Взбешенный враг снова бил по мирным. Направил на людей ракеты. Попал по Кривому Рогу. Повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения - написал Лысак в Telegram.

По его словам, пострадавший - в удовлетворительном состоянии.

Ликвидируют последствия атаки и в Лозоватской громаде Криворожского района. Там также "прилет". Погибла 62-летняя женщина - сообщил Лысак.

По данным главы ОВА, в районе разрушен частный дом.

Досталось и Новомосковску. (...) В городе, предварительно, 24 пострадавших. Из них пятеро - дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девушки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести - добавил Лысак.

По его словам, в городе возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло маршрутку, которая проезжала мимо. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

Информация уточняется, добавил он.

Вилкул сообщил о вражеской ракетной атаке на Кривой Рог