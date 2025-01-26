У Криму викрили підпільний цех з виробництва фейкових газованих напоїв

На тимчасово окупованій території Криму виявили нелегальне виробництво, де масово підробляли газовані напої, імітуючи продукцію відомих світових брендів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Згідно з інформацією, фальсифікат розповсюджували через тіньові мережі, що дозволяло налагодити значний обсяг збуту.

Дана ситуація вкотре демонструє кризові явища в економіці регіону. Санкційний режим, який діє щодо тимчасово окупованого півострова, суттєво обмежив постачання якісної сировини та продукції. Це створило сприятливі умови для розвитку нелегальних схем та підпільного виробництва. Підроблена продукція часто не відповідає жодним стандартам якості, що становить загрозу для здоров’я споживачів.

Окрім економічних проблем, ситуація вказує на посилення внутрішньої боротьби серед російських структур, які займаються наглядом та контролем таких нелегальних підприємств. Викриття цеху, за попередніми даними, стало можливим через конфлікт інтересів між різними групами впливу, які не поділили прибутки від нелегальної діяльності.

Таким чином, поширення підробок на захопленому півострові відображає не лише глибокі економічні труднощі, а й розбалансованість місцевого ринку, який поступово стає полем для нелегального бізнесу.

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