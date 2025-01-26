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В Крыму разоблачили подпольный цех по производству фейковых газированных напитков

В Крыму разоблачили подпольный цех по производству фейковых газированных напитков

Киев  •  УНН

 • 4001 просмотра

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На временно оккупированном полуострове обнаружили нелегальное производство подделок известных мировых брендов газированных напитков. Фальсификат распространяли через теневые сети, а разоблачение стало возможным из-за конфликта между группами влияния.

На временно оккупированной территории Крыма обнаружили нелегальное производство, где массово подделывали газированные напитки, имитируя продукцию известных мировых брендов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Согласно информации, фальсификат распространяли через теневые сети, что позволяло наладить значительный объем сбыта.

Данная ситуация в очередной раз демонстрирует кризисные явления в экономике региона. Санкционный режим, действующий в отношении временно оккупированного полуострова, существенно ограничил поставки качественного сырья и продукции. Это создало благоприятные условия для развития нелегальных схем и подпольного производства. Поддельная продукция часто не соответствует никаким стандартам качества, что представляет угрозу для здоровья потребителей.

Кроме экономических проблем, ситуация указывает на усиление внутренней борьбы среди российских структур, которые занимаются надзором и контролем таких нелегальных предприятий. Разоблачение цеха, по предварительным данным, стало возможным из-за конфликта интересов между различными группами влияния, которые не поделили доходы от нелегальной деятельности.

Таким образом, распространение подделок на захваченном полуострове отражает не только глубокие экономические трудности, но и разбалансированность местного рынка, который постепенно становится полем для нелегального бизнеса.

рф под массированной атакой дронов: под ударом оккупирован Крым и не только23.01.25, 22:10 • 66066 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП
krymКрым

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