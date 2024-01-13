У Кропивницькому пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Кропивницькому пролунали вибухи на тлі триваючої повітряної тривоги; Повітряні сили повідомляють про ракетну загрозу з боку російських бомбардувальників.
У Кропивницькому чути звуки вибухів, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Подробиці наразі не відомі. Повітряна тривога в області триває.
0 6:39 Повітряні сили повідомили про ракету в напрямку Кропивницького.
Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв