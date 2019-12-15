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У Кремлі заявили, що Зеленський та Путін далекі від згоди з цілої низки питань

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський почали діалог, проте в даний час їм не вдається досягти згоди з цілої низки питань. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Путін і Зеленський почали розмовляти один з одним. Знову ж таки, вони далекі від згоди з цілої низки питань, вони використовують різну термінологію", - сказав Пєсков.

"Я думаю, що хвилин 10-15 вони проговорили віч-на-віч, що не так коротко, - продовжив Пєсков. - Потім їх перервав президент (Франції Емануель - ред.) Макрон, який наполягав на продовженні роботи в нормандському форматі".

Додамо, повідомлення про те, що українська сторона підготує пропозиції щодо зміни мінських угод до запланованого на березень 2020 року саміту “нормандської четвірки”, викликають подив. Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Раніше стало відомо, що Україна планує підготувати зміни до Мінських угод до наступної “нормандської зустрічі”, яка запланована на березень 2020 року. Про це заявив член української делегації, представник України в політичній підгрупі у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков.

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