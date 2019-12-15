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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 46225 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 103832 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 137325 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 141898 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Кремле заявили, что Зеленский и Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов

В Кремле заявили, что Зеленский и Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов

Киев  •  УНН

 • 18631 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, однако в настоящее время им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", - сказал Песков.

"Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, не так коротко, - продолжил Песков. - Потом их прервал президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате".

Добавим, сообщение о том, что украинская сторона подготовит предложения по изменению минских соглашений к запланированному на март 2020 года саммиту "нормандской четверки", вызывают удивление. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Украина планирует подготовить изменения в Минских соглашений к следующей "нормандской встрече", которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.

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