У Кремлі заявили, що Путін і Трамп цього року матимуть ще дві зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На полях саміту G20 в Аргентині може відбутись ще одна тривала і ґрунтовна зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“На „двадцятці“ тривала і ґрунтовна, а в Парижі — коротка”, — сказав він.
При цьому Ушаков зазначив, що зустріч на полях G20 поки перебуває на стадії узгодження.
На брифінгу 18 жовтня напередодні візиту помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона в Москву представник адміністрації США високого рангу вказав на можливість організації переговорів Путіна і Трампа на полях саміту G20 в Аргентині, зазначає видання.
Урочистості у Франції з нагоди сторіччя перемир’я у Першій світовій війні відбудуться 11 листопада. Саміт G20 пройде в Аргентині 30 листопада — 1 грудня.
Як повідомляв УНН, 11 листопада в Парижі відбудеться друга зустріч лідерів РФ та США. Зустріч відбудеться на полях святкування на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни за домовленістю, яка була досягнута під час перебування в Москві помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко також відвідає Париж 11 листопада для участі у заходах, присвячених святкуванню 100-ї річниці закінчення війни.