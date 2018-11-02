У Кремлі заявили, що Путін і Трамп цього року матимуть ще дві зустрічі

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На полях саміту G20 в Аргентині може відбутись ще одна тривала і ґрунтовна зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на ТАСС.