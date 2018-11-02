В Кремле заявили, что Путин и Трамп в этом году проведут еще две встречи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На полях саммита G20 в Аргентине может состояться еще одна длительная и основательная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“На „двадцатке“ продолжительная и основательная, а в Париже — короткая”, — сказал он.
При этом Ушаков отметил, что встреча на полях G20 пока находится на стадии согласования.
На брифинге 18 октября накануне визита помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву представитель администрации США высокого ранга указал на возможность организации переговоров Путина и Трампа на полях саммита G20 в Аргентине, отмечает издание.
Торжества во Франции по случаю столетия перемирия в Первой мировой войне состоятся 11 ноября. Саммит G20 пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.
Как сообщал УНН, 11 ноября в Париже состоится вторая встреча лидеров РФ и США. Встреча состоится на полях празднований в честь 100-летия окончания Первой мировой войны по договоренности, которая была достигнута во время пребывания в Москве помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко также посетит Париж 11 ноября для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания войны.