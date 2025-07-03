У кремлі заявили, що розмова путіна і Трампа триває
Київ • УНН
Речник кремля дмитро пєсков повідомив, що телефонна розмова між президентом росії володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом триває. кремль планує провести брифінг за підсумками розмови лідерів.
Телефонна розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа зараз триває. Про це росЗМІ повідомив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.
Телефонна розмова путіна та Трампа зараз триває
Він також додав, що кремль планує провести брифінг за підсумками розмови лідерів.
Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом03.07.25, 18:32 • 3416 переглядiв
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Президент США Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову із главою кремля володимиром путіним сьогодні, 3 липня.