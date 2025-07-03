У кремлі заявили, що розмова путіна і Трампа триває

Телефонна розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа зараз триває. Про це росЗМІ повідомив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.

Телефонна розмова путіна та Трампа зараз триває - повідомив пєсков.

Він також додав, що кремль планує провести брифінг за підсумками розмови лідерів.

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