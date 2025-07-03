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Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
15:32 • 3944 перегляди
Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом
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У кремлі заявили, що розмова путіна і Трампа триває

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков повідомив, що телефонна розмова між президентом росії володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом триває. кремль планує провести брифінг за підсумками розмови лідерів.

У кремлі заявили, що розмова путіна і Трампа триває

Телефонна розмова російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа зараз триває. Про це росЗМІ повідомив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.

Телефонна розмова путіна та Трампа зараз триває 

- повідомив пєсков.

Він також додав, що кремль планує провести брифінг за підсумками розмови лідерів.

Завтра або у найближчі дні: Зеленський підтвердив розмову із Трампом03.07.25, 18:32 • 3416 переглядiв

Раніше

Президент США Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову із главою кремля володимиром путіним сьогодні, 3 липня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Дональд Трамп
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