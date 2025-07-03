В кремле заявили, что разговор путина и Трампа продолжается
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что телефонный разговор между президентом россии владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом продолжается. Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора лидеров.
Телефонный разговор российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа сейчас продолжается. Об этом росСМИ сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН.
Телефонный разговор путина и Трампа сейчас продолжается
Он также добавил, что кремль планирует провести брифинг по итогам разговора лидеров.
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