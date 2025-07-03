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В кремле заявили, что разговор путина и Трампа продолжается

Киев • УНН

 • 89 просмотра

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что телефонный разговор между президентом россии владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом продолжается. Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора лидеров.

В кремле заявили, что разговор путина и Трампа продолжается

Телефонный разговор российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа сейчас продолжается. Об этом росСМИ сообщил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН.

Телефонный разговор путина и Трампа сейчас продолжается 

- сообщил песков.

Он также добавил, что кремль планирует провести брифинг по итогам разговора лидеров.

Завтра или в ближайшие дни: Зеленский подтвердил разговор с Трампом03.07.25, 18:32 • 1693 просмотра

Ранее

Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным сегодня, 3 июля.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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