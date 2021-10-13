У Кремлі визнали заклик ЄС взяти відповідальність за катастрофу MH17 "недоречним"

Цитата

“Я поки не мав можливості з цим ознайомитися. Але подібні заклики абсолютно недоречні і недопустимі, тому що ця трагедія сталася в небі над територією України”, — сказав Пєсков, якого цитує ТАСС.

Він підкреслив, що немає “ніяких вердиктів” про те, що до трагедії могла бути причетна російська сторона, закликавши “реагувати на новини по мірі їхнього надходження”.

Контекст

За підсумками 23-го саміту Україна-ЄС, який пройшов напередодні, сторони опублікували спільну заяву з 25 пунктом.



В останньому йдеться про катастрофу пасажирського Boeing рейсу MH17 і відповідальності Росії в цій справі.

“Ми підкреслили нашу повну підтримку всіх зусиль із встановлення правди, справедливості та відповідальності перед 298 жертвами та їхніми найближчими родичами за збиття рейсу MH17. Ми закликали у цьому зв’язку Російську Федерацію продовжувати тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами та Російською Федерацією щодо збиття рейсу MH17, визнати свою відповідальність та докласти максимальних зусиль для притягнення винних до відповідальності за збиття рейсу MH17”, — сказано в спільній заяві.



Додамо

Суд в Нідерландах продовжує слухання у справі про катастрофу пасажирського рейсу MH17 на Донбасі. Раніше суд визначив три дати, в які може бути винесений вердикт у справі про катастрофу: 21 вересня, 17 листопада і 15 грудня 2022 року.



Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю. Всі 298 осіб, які знаходилися на борту, загинули.



24 травня 2018 року, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, яка належить 53-й бригаді з міста Курська у Російській Федерації.

У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.