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В Кремле сочли призыв ЕС взять ответственность за катастрофу MH17 "неуместной"

В Кремле сочли призыв ЕС взять ответственность за катастрофу MH17 "неуместной"

Киев  •  УНН

 • 35570 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал “неуместными” призывы к России касательно катастрофы малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году. Ранее в ЕС призвали Россию взять ответственность, передает УНН.

Цитата

“Я пока не имел возможности с этим ознакомиться. Но подобные призывы абсолютно неуместны и недопустимы, потому что эта трагедия произошла в небе над территорией Украины”, — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что нет “никаких вердиктов” о том, что к трагедии могла быть причастна российская сторона, призвав “реагировать на новости по мере их поступления”.

Контекст

По итогам 23-го саммита Украина-ЕС, который прошел накануне, стороны опубликовали совместное заявление из 25 пунктом.

В последнем речь идет о катастрофе пассажирского Boeing рейса MH17 и ответственности России в данном деле.

“Мы подчеркнули нашу полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности перед 298 жертвами и их близкими родственниками за сбивание рейса MH17. Мы призвали в этой связи Российскую Федерацию продолжать трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией о сбивании рейса MH17, признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбивание рейса MH17”, — сказано в совместном заявлении.

Добавим

Суд в Нидерландах продолжает слушания по делу о катастрофе пассажирского рейса MH17 на Донбассе. Ранее суд определил три даты, в которые может быть вынесен вердикт по делу о катастрофе: 21 сентября, 17 ноября и 15 декабря 2022 года.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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