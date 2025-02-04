У кремлі відреагували на заяву Трампа про рідкоземельні метали України
Київ • УНН
Представник кремля пєсков назвав пропозицію Трампа про обмін військової допомоги на рідкоземельні метали України «купівлею допомоги». За його словами, краще взагалі не надавати допомогу для завершення конфлікту.
У кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про можливий обмін військової допомоги Україні на рідкоземельні метали.
Пише УНН з посиланням на ВВС.
Якщо називати речі своїми іменами, це пропозиція купувати допомогу. Тобто, не продовжувати її надавати на безоплатній основі, а саме забезпечувати її на комерційній основі
Він додав, що "краще, звісно, взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив про бажання укласти угоду з Україною щодо обміну військової допомоги на рідкоземельні ресурси. Також він відзначив "значний прогрес" у мирному врегулюванні, не надавши деталей.