У кремлі відреагували на заяву Трампа про рідкоземельні метали України

У кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про можливий обмін військової допомоги Україні на рідкоземельні метали.

Пише УНН з посиланням на ВВС.

Якщо називати речі своїми іменами, це пропозиція купувати допомогу. Тобто, не продовжувати її надавати на безоплатній основі, а саме забезпечувати її на комерційній основі - сказав представник кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що "краще, звісно, взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про бажання укласти угоду з Україною щодо обміну військової допомоги на рідкоземельні ресурси. Також він відзначив "значний прогрес" у мирному врегулюванні, не надавши деталей.