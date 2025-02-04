В кремле отреагировали на заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины

В кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о возможном обмене военной помощи Украине на редкоземельные металлы.

Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть, не продолжать ее оказывать на безвозмездный основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе - сказал представитель кремля дмитрий песков.

Он добавил, что "лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить соглашение с Украиной по обмену военной помощи на редкоземельные ресурсы. Также он отметил "значительный прогресс" в мирном урегулировании, не предоставив деталей.