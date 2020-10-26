У Кремлі прокоментували місцеві вибори в Україні: нам не байдуже, що відбувається там

“Ми спостерігали за повідомленнями ЗМІ за ходом голосування. Для нас зовсім не байдуже, що відбувається в Україні”, — сказав представник Кремля.

Нагадаємо, в неділю в Україні пройшло голосування в органи місцевого самоврядування. Виборчі дільниці працювали по всій країні, крім непідконтрольних українському уряду частин Донецької і Луганської областей і декількох районів, прилеглих до лінії зіткнення, а також території анексованою АР Крим та міста Севастополя. Українцям необхідно було обрати депутатів 22 обласних рад, 381 міської ради, 136 районних рад, більше 1 тис. селищних рад, а також мерів більшості українських міст, голів сіл і селищ.

Додамо, що явка, за даними ЦВК, склала 36,88%.