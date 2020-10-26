В Кремле прокомментировали местные выборы в Украине: нам не безразлично, что происходит там

“Мы наблюдали по сообщениями СМИ за ходом голосования. Для нас совсем не безразлично, что происходит в Украине”, — сказал представитель Кремля.

Напомним, в воскресенье в Украине прошло голосование в органы местного самоуправления. Избирательные участки работали по всей стране, кроме неподконтрольных украинскому правительству частей Донецкой и Луганской областей и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения, а также территории аннексированной АР Крым и города Севастополя. Украинцам необходимо было избрать депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более 1 тыс. поселковых советов, а также мэров большинства украинских городов, глав сел и поселков.

Добавим, что явка, по данным ЦИК, составила 36,88%.