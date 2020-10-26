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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 89448 просмотра

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4 марта, 13:25 • 104085 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 101203 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103657 просмотра

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В Кремле прокомментировали местные выборы в Украине: нам не безразлично, что происходит там

В Кремле прокомментировали местные выборы в Украине: нам не безразлично, что происходит там

Киев  •  УНН

 • 14505 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Происходящее в Украине “не безразлично России”, поэтому в Кремле следили за ходом местных выборов. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Мы наблюдали по сообщениями СМИ за ходом голосования. Для нас совсем не безразлично, что происходит в Украине”, — сказал представитель Кремля.

Напомним, в воскресенье в Украине прошло голосование в органы местного самоуправления. Избирательные участки работали по всей стране, кроме неподконтрольных украинскому правительству частей Донецкой и Луганской областей и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения, а также территории аннексированной АР Крым и города Севастополя. Украинцам необходимо было избрать депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более 1 тыс. поселковых советов, а также мэров большинства украинских городов, глав сел и поселков.

Добавим, что явка, по данным ЦИК, составила 36,88%.

Украинские Национальные Новости

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