У Кремлі пояснили форсовану підготовку поправок до конституції від Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що будь-які ініціативи глави держави, в тому числі, що стосуються поправок до Конституції, реалізуються в "виключно пріоритетному порядку". Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.
Робота над прийняттям поправок до Конституції РФ буде супроводжуватися масованим обговоренням і відповідної інформаційною кампанією. На цьому наголосив у вівторок прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Безумовно, це все буде супроводжуватися масованим обговоренням суті пропонованих поправок. Тобто обговорення і інформаційна кампанія ще попереду", - сказав представник Кремля, відповідаючи на питання, чи планується додаткове роз'яснення суті планованих змін в основний закон.
Будь-які ініціативи президента РФ, в тому числі, що стосуються поправок до Конституції, реалізуються в виключно пріоритетному порядку, уточнив Пєсков.
На питання про терміни прийняття поправок до Конституції Пєсков підтвердив, що документ буде готовий вже найближчим часом.
"Поки якихось чітких дат ми не ставимо, але очевидно, що в довгий ящик нічого відкладатися не буде", - зазначив Пєсков.
Володимир Путін в понеділок, 20 січня, вніс в Думу проект закону про внесення поправок до Конституції.
У посланні Федеральним зборам Путін 15 січня запропонував внести ряд поправок до Конституції РФ, в тому числі довірити Держдумі право затвердження кандидатури голови уряду РФ, віцепрем'єрів і федеральних міністрів.
Глава РФ також запропонував призначати керівників силових відомств за підсумками консультацій з Радою Федерації. Крім того, Путін заявив про необхідність закріпити пріоритет основного закону перед міжнародними договорами в російському правовому просторі, а також прописати в Конституції РФ ряд соціальних гарантій. Путін запропонував винести пакет поправок до Конституції РФ на всеросійське голосування.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Росії назвали статті конституції, які планують змінити.