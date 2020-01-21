В Кремле объяснили форсированную подготовку поправок к конституции от Путина

Работа над принятием поправок в Конституцию РФ будет сопровождаться массированным обсуждением и соответствующей информационной кампанией. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это все будет сопровождаться массированным обсуждением сути предлагаемых поправок. То есть обсуждение и информационная кампания еще впереди", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируется ли дополнительное разъяснение сути планируемых изменений в основной закон.

Любые инициативы президента РФ, в том числе касающиеся поправок к Конституции, реализуются в исключительно приоритетном порядке, уточнил Песков.

На вопрос о сроках принятия поправок в Конституцию Песков подтвердил, что документ будет готов в ближайшее время.

"Пока каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет", - отметил Песков.

Владимир Путин в понедельник, 20 января, внес в Думу проект закона о внесении поправок в Конституцию.

В послании Федеральному собранию Путин 15 января предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры главы правительства РФ, вице-премьера и федеральных министров.

Глава РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции РФ ряд социальных гарантий. Путин предложил вынести пакет поправок в Конституцию РФ на всероссийское голосование.

Как сообщалось ранее в УНН, в России назвали статьи конституции, которые планируют изменить.